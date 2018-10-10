Каспийская бухта будет обустроена к концу года, это сократит время выхода кораблей Каспийской флотилии России в море.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Продолжается совершенствование перспективной системы базирования Каспийской флотилии. К декабрю этого года будет обустроена Каспийская бухта, что в значительной мере сократит время выхода кораблей флотилии в Каспийское море», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в ходе выполнения планов деятельности на 2016-2020 годы в военных округах особое внимание уделяется наращиванию темпов строительства.

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