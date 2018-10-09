Собеседник Minval.az – экс-посол Азербайджана в России, политолог Хикмет Гаджизаде.

— Как Вы оцениваете сегодняшний уровень российско-азербайджанских отношений?

— На данный момент сложился определенный статус-кво, который устраивает Россию, но не устраивает Азербайджан. И это связанно с карабахским вопросом, решение которого находится в руках России. Таким образом, благодаря этому конфликту, Москва держит Азербайджан в подвешенном состоянии. Мы хотим, чтобы Россия помогла нам возвратить наши захваченные Арменией территории, или же, во всяком случае, не мешала бы нам вернуть их. В ответ на это российская сторона просит Баку пойти на определенные уступки, а именно – согласиться на присутствие российских войск под видом миротворческих сил. Они говорят нам, мол, вернем земли, поможем, но армяне якобы не верят вам, и им нужно присутствие наших миротворцев. А кто эти миротворческие силы? Это российская армия. Как только российские военные появятся в Карабахе, можно сказать, что территории мы потеряем навсегда. Так же как это было в Абхазии и Южной Осетии, где по решению Эдуарда Шеварнадзе был размещен российский миротворческий контингент, который позднее превратился в оккупационный, а дальше все мы знаем, что произошло. Вот что требует от нас Москва. И дело вовсе не в том, вступим мы в Евразийский союз или ОДКБ. Это не так волнует Москву, поскольку мы можем вступить в эти структуры, а спустя время – покинуть их ряды. Россия требует присутствия своих войск на территории Азербайджана. Они убеждены, что это станет гарантией нахождения Азербайджана на долгое время под влиянием России. Вот такие у нас взаимоотношения.

Не считая карабахского вопроса, между Азербайджаном и Россией, кажется, все вроде бы хорошо. Нам говорят о дружбе между Москвой и Баку, но все это иллюзия. Все озвученные азербайджанской стороной в адрес России комплименты преследуют одну цель – мы рассчитываем на помощь Москвы в карабахском вопросе. Но у российской стороны свои интересы.

— Но тем не менее мы видим, что армяно-российские отношения испортились после прихода к власти премьера Пашиняна. Открывает ли ухудшение отношений между Ереваном и Москвой окно возможностей для карабахского урегулирования?

— Да, между Москвой и Ереваном отношения явно ухудшились, но особых изменений в политике двух стран не наблюдается. Россия предпочитает молчать, она заняла выжидательную позицию, ждет, чем завершится в Армении внутриполитическая борьба. Если даже Ереван попытается оторваться от Москвы, все ровно, для того, чтобы наказать Армению, Россия попросит от Баку возвращения своих войск. Да, у нас возникла определенная надежда, но надо понимать, что просто так Россия не позволит освободить Нагорный Карабах, не станет помогать нам. Нам скажут, мол, Армению мы потеряли, зато хотим вернуть Азербайджан в свою политическую орбиту.

— Периодически представители российской общественности, в том числе и некоторые российские парламентарии озвучивают антиазербайджанские заявления. Как думаете, почему озвучиваются такие заявления?

— Возможно, это лоббистская деятельность армянского правительства. Но я наблюдаю в последнее время другую картину: в российском правительстве стараются больше ругать Армению и хвалить Азербайджан. Правда, есть отдельные депутаты, к примеру, тот же Константин Затулин… Он вообще профессиональный лоббист российских интересов на кавказском фронте. Кто больше ему заплатит, он то и говорит. Не думаю, что его антиазербайджанские заявления — позиция официальной Москвы.

— Накануне супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анна Акопян посетила вместе с группой российских женщин оккупированный Нагорный Карабах, вопреки протестам Баку. Что Вы думаете о ее «миротворческой» инициативе «Женщины за мир»?

— Это просто пропагандистская акция. Она — первая леди Армении, и хочет что-то сделать, проявить определенную активность. Но с другой стороны, я думаю, Пашинян не столь непримирим, как Серж Саргсян. Небольшая надежда у нас есть, но миротворческие шаги супруги армянского премьера – это всего лишь самопиар.

Бахтияр Сафаров

Minval.az