Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Дагестане заявил, что во время боя с Конором Макгрегором хотел «показать разницу между нашим народом и его народом». Боец поблагодарил Дагестан за мотивацию.

— Я хотел показать разницу между нашим народом и его народом. Нас ничто не сломает, и я хотел это продемонстрировать, — отметил боец, которого цитирует «Лайф».

Он также высказался о драке, которая завязалась после боя, и своём поступке, когда он покинул октагон.

— Я вам так скажу — орлы в клетке не сидят. И я показал это и ему, и его команде, — отметил он.

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