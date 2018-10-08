Ирландского бойца Конора Макгрегора могут пригласить в Дагестан, чтобы дать ему возможность познакомить его с культурой и народом республики – с таким предложением выступил один из первопроходцев российского ММА Магометхан Гамзатханов, известный зрителям смешанных единоборств как «Волк Хан».

«Макгрегор своим поведением сделал такой шум по всему миру, особенно в России, что этот шум сигнал в пользу россиян, особенно дагестанцев. Я думаю можно ему простить его грешные высказывания, и наоборот пригласить в его в Дагестан в качестве дорого гостя. Этим мы покажем, что на ковре мы соперники, а за ковром – мы друзья», — написал Гамзатханов на своей странице в Instagram.

Волк Хан добавил, что Макгрегор знал неизбежность боя между ним и Хабибом Нурмагомедовым, и заранее начал к этому готовить публику, и у него это получилось: участниками этого боя стали несколько сотен миллионов людей по всему свету.

В заключение Волк Хан напомнил, что даже президент России Владимир Путин лично поздравил Хабиба с победой.

Minval.az