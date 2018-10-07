Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган поведал о причинах драки, которую устроил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в зале после победы в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

«Диллон Дэнис оскорблял Нурмагомедова. Он говорил что-то в его адрес и провоцировал. После этого Хабиб просто перепрыгнул через ограждение и атаковал его. Я не мог поверить глазам. Думал, что Нурмагомедов просто взберется на ограждение и пошлет их к чертовой матери», — приводит слова журналиста SportsJoe.

Нурмагомедов победил Макгрегора благодаря удушающему приему, который он провел в четвертом раунде титульного боя.

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