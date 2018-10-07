Армянские полицейские нашли мертвым еще одного бывшего депутата парламента страны от партии «Процветающая Армения» (ППА) Арутюна Карагезяна со следами огнестрельных ранений, — сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Тело Карагезяна с огнестрельными ранениями было обнаружено в одном из производственных цехов в селе Зовуни, близ Еревана, — передает Sputnik Армения.

По предварительным данным следствия, именно Карагезян подозревался в убийстве Арутюна Карапетяна, поучившего смертельное ранение накануне вечером в одном из ресторанов Еревана.

Карагезян был депутатом нескольких созывов – он избирался в парламент от бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) и партии «Процветающая Армения» и владел предприятием «Армкондитер».

Как пишут армянские СМИ, между двумя экс-депутатами был имущественный спор, который они и решали в одном из ресторанов Еревана.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Minval.az