Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признал, что случившееся в зале T-Mobile Arena в Лас-Вегасе после поединка с Конором Макгрегором было не самым лучшим, что могло произойти. Вместе с тем боец отметил, что инцидент с ирландцем был делом чести.

«Это, конечно, не то, чему отец меня учил, но это было делом чести. Победа за нами, пояс у нас. Когда бог с тобой, никто не сможет тебя сломать, никто. Спасибо всем большое за поддержку», — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в «Инстаграме».

Minval.az