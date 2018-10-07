Боец Конор Макгрегор заявил, что хочет боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым. Он этом он написал в «Твиттере» всего через несколько часов после поражения.
— Хочу получить реванш, — отметил боец.
Боец Конор Макгрегор заявил, что хочет боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым. Он этом он написал в «Твиттере» всего через несколько часов после поражения.
— Хочу получить реванш, — отметил боец.
Дата: 2018/10/07 15:19
Раздел: Спорт
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