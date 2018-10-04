Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому военнослужащим России будут выдавать по две пары трусов в год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление от 2 октября вносит изменения в документ от 22 июня 2006 года о вещевом обеспечении служащих в мирное время. Трусы будут выдавать только тем, кто проходит военную службу по контракту на должностях старшин, сержантов, солдат, а также курсантам военно-морских образовательных организаций Министерства обороны.

Правительство постановило прекратить до 1 июня 2022 года выдачу шерстяных пилоток. Помимо этого, шапки-ушанки заменят просто шапками, а рубахи — фуфайками. Шапки будут выдавать по одной в пять лет, а туфли — по две пары на два года. Фуфайку и кальсоны будут выдавать по две штуки в два года, а теплые фуфайку и кальсоны — по одной штуке в год.

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