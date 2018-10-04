Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что вопрос установления административной границы обладает историческим значением для народов Чечни и Ингушетии, являющихся братскими друг для друга.

— Вопрос установления административной границы имеет историческое значение для наших братских народов и регионов. Юридическое оформление станет новым серьёзным шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа. Я ещё раз со всей ответственностью заявляю, что линия размежевания проведена между республиками, а не между чеченским и ингушским народами, — заявил Кадыров в своём телеграм-канале.

По мнению главы республики, которое приводит «Лайф», «ничто и никогда не разделит чеченский и ингушский народы».

— Нашим народам нужно смотреть вперёд, стремиться к национальному единству при одновременном ускоренном развитии обоих субъектов РФ — Чеченской Республики и Республики Ингушетия, — резюмировал Кадыров.

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