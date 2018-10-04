Предположения РФ о том, что в исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара близ Тбилиси якобы могут вестись работы над биологическим оружием, далеки от реальности, заявляют в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии.

«Это абсурд. Мы неоднократно уже говорили, что ничего подобного в данном центре не происходит. В центре ведется работа, направленная исключительно на охрану здоровья населения», — сказали в четверг «Интерфаксу» в центре.

Так там прокомментировали заявление российских военных о том, что США, вопреки международным обязательствам, вероятно, ведут работы над биологическим оружием, в том числе в американской лаборатории им.Лугара в Грузии.

Minval.az