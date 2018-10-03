В патриархии Грузии подтверждают, что католикос-патриарх Грузии Илиа Второй получил письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором звучит предложение начать обсуждение ситуации вокруг Украинской церкви на всеправославном уровне.

Как сказал журналистам в среду секретарь патриарха Грузии протоиерей Михаил Ботковели, Илиа Второй обсудит указанное письмо с архиереями.

По его информации, в письме звучит предложение, чтобы вопрос был рассмотрен на собрании православных церквей.

Секретарь предположил, что на этом собрании и Константинопольскому патриархату придется сделать разъяснения по своей позиции.

«Конечно, будет изучение этого вопроса и будет высказано мнение исходя из норм церковного права о том, насколько правильной в данном случае является позиция Константинопольского патриархата или Украинской церкви», — заявил отец Михаил.

Minval.az