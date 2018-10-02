Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорейшую отставку с поста премьера. Об этом он сказал на митинге своих сторонников во вторник. По его словам, этим шагом он демонстрирует, что не цепляется за должность и вскоре подаст в отставку с целью быть переизбранным уже по итогам внеочередных парламентских выборов.

Когда решение о снятии министров де-юре вступит в силу, после этого он объявит о своей отставке с поста премьера. После чего парламент дважды в течение двух недель не должен выбрать нового премьера.

«Но если все же парламент выберет премьера, то пускай. Если же нет, то пройдут досрочные парламентские выборы», — заявил Пашинян (цитата по «Спутнику»).

При этом он подчеркнул, что если народ хочет проведения досрочных выборов, то он не допустит избрания нового премьера.

«И если выяснится, что народ выступает за внеочередные выборы, то мы не позволим избрать нового премьера. Но после отставки он продолжает исполнять функции премьера», — отметил он.

Minval.az