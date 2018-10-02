Национальное Собрание Армении во вторник приняло во втором и окончательном чтении поправки в закон «О регламенте НС».

Как пишет «Спутник», спикер парламента Ара Баблоян объявил кворум в 67 голосов. В соответствии с поправками, если заседание парламента не может состояться из-за отсутствия кворума или создаются препятствия для участия в нем депутатов, то предлагается приостановить заседание и продолжить его после того, как эти препятствия будут устранены.

Законопроект обеспечивает парламенту продолжение работы при отставке премьер-министра. И, таким образом, блокируются планы Пашиняна провести внеочередные выборы в обход парламента.

За проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян». Представители блока «Елк» (Выход) не приняли участия в голосовании.

Напомним, законопроект вызвал резкий протест премьер-министра Никола Пашиняна. Он назвал законопроект «контрреволюционным». Сейчас его сторонники проводят митинг у здания парламента.

Minval.az