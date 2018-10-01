Участники автопробега, выступающие против соглашения о границах Чечни и Ингушетии, перекрыли участок федеральной дороги «Кавказ» между Магасом и Назранью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«На так называемом магасском кругу наблюдается большое количество автомашин. Ограничили доступ к столице республики Магасу, образовались пробки. Этот участок относится к федеральной автодороге „Кавказ“, по которой передвигаются транзитники», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что десятки легковых автомобилей с включенными фарами, сигналя, проехались по городам Карабулак и Назрань, «остановились на магасском кругу, где проходит стихийный митинг».

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