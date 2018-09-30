В Сети появилась фотография российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с гематомой под глазом. Её выложил друг Хабиба Зубайра Тухугов — тоже боец. Он призвал не обращать внимание на фингал.

— До боя моего брата Хабиба осталась неделя, вылетаем в Вегас. На лицо Хабиба не обращайте внимание. Тяжёлые тренировки позади, впереди — сгонка веса и сам бой, — написал Тухугов.

Затем фотографию со своей командой выложил и сам Хабиб. На ней тоже можно разглядеть не лучшее состояние лица бойца. Судя по всему, травму он получил в ходе подготовки к бою с Макгрегором.

Minval.az