Похоже, слухи, которые распространялись по Сети, подтвердились. Телеведущая Ксения Собчак действительно не исключает, что примет участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Напомним, выборы губернатора назначены на следующую осень. Они пройдут ориентировочно 8 сентября 2019 год в единый день голосования. И, видимо, среди фамилий кандидатов жители города увидят и фамилию Собчак. Накануне Ксения заявила о своих политических амбициях в программе на телеканале НТВ.

— А на пост главы комитета по культуре Санкт-Петербурга прекрасной кандидатурой станет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, — продолжила Ксения. — Он умнейший, интеллигентнейший человек.

Кроме этого, светская львица прокомментировала слухи и о второй беременности, которые также муссируются в интернете не первый день.

«С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских».

Minval.az