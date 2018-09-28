Отцу и тренеру российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову отказали в предоставлении американской визы. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает ТАСС.

Нурмагомедов-старший проходил собеседование 28 сентября в посольстве США в Стамбуле. Он не сможет присутствовать на бое сына с ирландцем Конором Макгрегором. Поединок состоится в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе.

Виза Абдулманапа Нурмагомедова была аннулирована в 2015 году. По словам тренера, он поплатился за то, что пронес на поединок с участием российского бойца Ислама Махачева в Хьюстоне два российских флага. С тех пор он не посетил ни одного боя сына на территории США.

Нурмагомедов и Макгрегор поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе, принадлежащий россиянину. Он завоевал пояс в апреле, победив американского бойца Эла Яквинту единогласным решением судей. Нурмагомедов остается непобежденным после 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор одержал 21 победу при 3 поражениях.

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