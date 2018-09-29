Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони завершил приобретение клуба «Монца». Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на пресс-службу инвестиционного холдинга политика Fininvest.

Основанная Берлускони компания выкупила все 100% акций клуба третьего по силе итальянского футбольного дивизиона (серия С). Совет директоров «Монцы» возглавил бывший президент клуба Никола Коломбо, в него вошли младший брат Сильвио Берлускони — Паоло, а также бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. Последнего назначили гендиректором футбольного клуба.

В какую сумму экс-премьеру обошелся «Монца» — неизвестно, но несколько дней назад итальянская La Gazzetta dello Sport указывала, что за покупку Берлускони отдаст не менее €2,5–3 млн.

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