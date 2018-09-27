Сотрудники правоохранительных органов намерены проверить, что проповедуют в мечетях имамы, которые учились в иностранных учебных заведениях, заявил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу Сергей Бачурин.

«Вызывает озабоченность деятельность в СКФО 153 имамов, получивших теологическое образование в иностранных учебных заведениях в Сирии, Египте, Иране и Саудовской Аравии», — сказал С.Бачурин на встрече с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и представителями православного и мусульманского духовенства СКФО (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «необходимо владеть информацией о том, что они проповедуют в мечетях, к чему призывают, придерживаются ли они основ традиционного ислама».

Minval.az