В Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в четверг.

Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в следующем месяце, сказал Эльмар Мамедъяров, комментируя итоги встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«В целом переговоры продолжались более трех часов. Состоялся интересный и важный обмен мнениями о продолжающемся развитии урегулирования конфликта, а также о том, что необходимо сделать для обеспечения устойчивого мира в регионе. Мы договорились продолжить эти переговоры в следующем месяце, включая визит сопредседателей в регион», — сказал Эльмар Мамедъяров.

Minval.az