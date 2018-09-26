Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв предпринимал попытки провести встречу с полузащитником лондонского «Арсенала» Месутом Озилом, объявившим об уходе из национальной команды после чемпионата мира–2018, утверждает Bild.

Немецкий специалист хотел обсудить с 29-летним футболистом его решение, однако в ответ не получил никакой реакции.

Более того, Лёв прилетел в Лондон, чтобы поговорить с Озилом, однако не смог попасть на тренировочную базу «канониров» в связи с распоряжением наставника команды Унаи Эмери.

Напомним, перед началом чемпионата мира—2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся критике в Германии. После провала сборной на мундиале хавбек объявил об уходе из команды в связи с проявлениями расизма в свой адрес.

Minval.az