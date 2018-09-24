Второй президент Армении Роберт Кочарян подал в суд иск против премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщается на официальном сайте судебной информации.

«Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства от публично озвученной клеветы», — отмечается в сообщении.

Однако какие именно высказывания Пашиняна легли в основу иска, в информации не уточняется.

Отметим, отношения между лидером «бархатной революции», действующим премьер-министром Николом Пашиняном и вторым президентом крайне напряженные. Пашинян периодически заявляет, что все виновники событий 1 марта 2008 года должны быть привлечены к ответственности. При этом он не скрывает, что считает виновным и Кочаряна.

Minval.az