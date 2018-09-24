Стали известны детали убийства в отеле в Абшеронском районе.

Как сообщает Report, в отеле Oskar на территории села Фатмаи Абшеронского района 35-летний Нариман Алиев нанес 21-летней Айсель Оруджевой, с которой находился в близких отношениях, 11 ножевых ранений.

В ходе расследований выяснилось, что Н.Алиев и А.Оруджева познакомились три года назад в одном из клубов в Пиршаги и за истекшее время часто встречались.

В своих показаниях полиции обвиняемый заявил, что совершил убийство по той причине, что А.Оруджева лгала ему: «Айсель обещала, что проведет эту ночь со мной, однако не сдержала его. После встречи она заявила, что желает вернуться в клуб, где работает. Я рассердился, прошел в другую комнату, взял нож и нанес ей ножевые ранения. Она была в крови, увидев, что Айсель умерла, я убежал».

Хотя Н.Алиев сбежал с места преступления, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Абшеронского района и отделения полиции Мехтиабада, мужчина был задержан и передан следствию.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.

Расследование продолжается.

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