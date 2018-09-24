Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с убийством в отеле Oskar в Абшеронском районе столицы.
Как сообщили в пресс-службе МВД, 23 сентября поступила информация о том, что в отеле на территории села Фатмаи Абшеронского района обнаружено тело жительницы Уджарского района Айсель Оруджевой, убитой ножом.
В связи с этим сотрудниками органов полиции и прокуратуры района незамедлительно были проведены соответствующие мероприятия.
В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства на почве конфликта житель Кюрдамирского района, ранее судимый за попытку умышленного убийства Нариман Алиев.
По факту возбуждено уголовное дело.