Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с убийством в отеле Oskar в Абшеронском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 23 сентября поступила информация о том, что в отеле на территории села Фатмаи Абшеронского района обнаружено тело жительницы Уджарского района Айсель Оруджевой, убитой ножом.

В связи с этим сотрудниками органов полиции и прокуратуры района незамедлительно были проведены соответствующие мероприятия.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства на почве конфликта житель Кюрдамирского района, ранее судимый за попытку умышленного убийства Нариман Алиев.

По факту возбуждено уголовное дело.

Minval.az