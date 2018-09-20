Президента России Владимира Путина обступили участницы второго Евразийского женского форума.

Дамы окружили главу российского государства после его выступления на мероприятия. Организаторы несколько раз призвали женщин вернуться на свои места, причем делали это на разных языках.

Однако участницам было важнее заполучить селфи с Путиным на память. В итоге президент оставался «заложником» прекрасного пола на целых двадцать минут. Волнения не улеглись и после ухода президента, успокоить дам удалось только Матвиенко.

Дамы на Евразийском женском форуме окружили Владимира Путина и не отпускали минут 20, несмотря на призывы организаторов вернуться на свои места. Всем нужно было фото с президентом и немного неформального общения 😀 pic.twitter.com/Sh2lr4aSl7 — НТВ (@ntvru) 20 сентября 2018 г.

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