Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал желание КНДР и Южной Кореи совместно побороться за право принять летние Олимпийские игры в 2032 году, сообщает в среду агентство «Ренхап».

«МОК очень приветствует намерение республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики совместно провести Олимпийские Игры-2032», — говорится в заявлении Т.Баха.

Т.Бах указал на роль, которую может сыграть спорт для установления мира на Корейском полуострове.

«После того, как мы открыли дверь для политических переговоров совместным выходом двух корейских команд на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, спорт может еще раз сделать вклад в мир на Корейском полуострове и в мире», — заявил Т.Бах.

Minval.az