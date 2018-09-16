Президент России Владимир Путин заявил, что пока не собирается никуда уходить со своего поста, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

В ходе передачи «Москва. Кремль. Путину» Д.Песков рассказал ведущему Владимиру Соловьеву об общении главы государства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с главой китайского интернет-гиганта «Алибаба» Джеком Ма, который незадолго до этого сообщил о планах уйти на пенсию.

«Путин сказал Джеку Ма: «Вы ж не усидите на месте. На какую пенсию вы собираетесь с вашей-то энергией?», — процитировал Д.Песков президента.

«Это говорит президент, которому уже 65. Но как он сам сказал Джеку Ма: «Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких пунктов», — продолжил пресс-секретарь главы государства.

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