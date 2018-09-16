Роман Абрамович позаботился о том, чтобы у его бывшей супруги и матери двоих детей Дарьи Жуковой появился новый просторный дом. Миллиардер не поскупился и приобрел целых три особняка в престижном нью-йоркском районе Upper East Side: он нанял строительную компанию, которая перестроила бы эти здания, объединив их в одно. Эту задачу он возложил на фирму «Herzog&de Meuron», которая и приступила к осуществлению поставленной задачи. Согласно информации, полученной репортером издания page.six, в новом жилище Жуковой непременно будет закрытый бассейн. Найдется там место и для обширной коллекции картин и прочих объектов искусства из коллекции Дарьи.

В этом году появились слухи о том, что Абрамович надумал воссоединиться с Жуковой. Во всяком случае, их стали часто видеть вместе. Сначала — в июне — на дне рождения их общего детища, музея «Гараж». Позднее Абрамовича и Жукову видели в Большом театре на балете «Нуреев». Также в этом году 1 сентября Роман и Дарья дружно провожали детей в школу. При этом, с другим миллиардером — Ставросом Ниаркосом, Жукову не видели уже давно.

Напомним: Абрамович и Жукова познакомились в 2005 году. Тогда Роман Аркадьевич был еще официально женат на Ирине Абрамович. В 2007-ом миллиардер развелся с супругой и начал встречаться с Дарьей. В 2009 году Жукова родила первенца — сына Аарона. Их общая дочь Лея появилась на свет в 2013-ом. Спустя два года Жукова в одном из интервью призналась, что они с Абрамовичем давно женаты. Однако летом позапрошлого года Роман и Дарья сделали официальное заявление о том, что завершили свои отношения: «Мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями наших замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе…»

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