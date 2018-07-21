Министерство обороны США запустило процесс подписания контрактов на поставку военной техники и оказание услуг оборонного характера Украине в 2018 году. Сумма всех контрактов составит 200 млн долларов. Об этом сообщает посольство Украины на своей странице в Facebook.

— Соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году, — говорится в сообщении посольства.

Согласно информации посольства, США выделят Украине 200 миллионов долларов с целью усилить оборону и безопасность страны.

В сообщении также указано, что решение Вашингтона предоставить Украине эти средства «свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины и признании того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны».

Minval.az