Экс-президент Грузии, глава партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили посетил США, чтобы присутствовать на свадьбе своего сына Эдуарда. Об этом политик написал в Facebook.

«Слетали на уик-энд за океан, на свадьбу моего сына Эдуарда в Филадельфию. Эдуард работает продюсером радиопрограмм и сотрудничает с BBC и National Public Radio, он женился на своей возлюбленной еще с колледжа Свартмор (Пенсильвания) Адине Мельвус-Петрус», – сообщил он.

Саакашвили отметил, что Мельвус-Петрус работает в неправительственной организации и интенсивно изучает грузинский язык.



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