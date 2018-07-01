Министр обороны Украины Степан Полторак в своём поздравлении по случаю дня украинских ВМС рассказал о скором проведении совместных военно-морских учений с США Sea Breeze-2018.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

«Украинско-американские учения Sea Breeze-2018, которые начинаются на следующей неделе, станут экзаменом на способность морского командования на совместимость с лучшими флотами мира», — говорится в поздравительной телеграмме министра.

Полторак отметил, что в войсках Украины продолжается переход на стандарты НАТО, а также укрепляется система базирования военных сил на юге страны, в частности строится новая база для морской пехоты.

Он добавил, что южная военно-морская база проходит процесс реконструкции, после чего будет активизирована деятельность на азовском направлении.

Minval.az