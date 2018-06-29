МЧС распространило информацию в связи с пожаром на автостоянке в Баку.

Согласно информации, на площадке, расположенной по улице Микаила Алиева в Низаминского района Баку, используемой в качестве автостоянки площадью 3.7 га, сгорела сухая трава и воспламеняющиеся части 51 автомобиля различных марок ( в основном побывавших в ДТП и непригодных для эксплуатации).

От огня спасены 200 автомобилей и проходящий рядом нефтепровод.

В результате пожара никто не пострадал.

Пожар потушен сотрудниками МЧС.

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