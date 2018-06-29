Министерство внутренних делвнесло ясность в новость о сгоревших автомобилях в Баку.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в штрафной стоянке Государственной дорожной полиции факт пожара зарегистрирован не был.

«Пожар произошел в месте, где хранятся разбитые в ДТП, непригодные к эксплуатации автомобили или машины, срок эксплуатации которых истек. Поблизости есть принадлежащая дорожной полиции штрафная стоянка. Но это не означает, что пожар произошел на штрафной стоянке. Пожар был потушен сотрудниками МЧС», — отметили в пресс-службе.

Minval.az