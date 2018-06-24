Пользователи сети обсуждают фотографию иранской фанатки, приехавшей в Россию на чемпионат мира по футболу.

В паспорте болельщика, висящем на шее, она запечатлена в хиджабе, а на снимке стоит с непокрытой головой и в футболке, оголяющей живот, сообщает Sports.ru.

Личность девушки и автора снимка установить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что жительниц Ирана впервые с 1979 года пустили на спортивную арену наравне с мужчинами, чтобы они могли посмотреть трансляцию матчей с участием национальной сборной на чемпионате мира в России.

Minval.az