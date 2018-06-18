Госдепартамент США решил найти подрядчика, который займется отслеживанием сделок с оружием из России. Информация с условиями конкурса появилась на официальном портале государственных грантов.

Сообщается, что подобный контракт будет заключен на один год. Принимать участие в конкурсе могут образовательные учреждения, коммерческие и некоммерческие организации. При этом отмечается, что стоимость их услуг не должна превышать 500 тысяч долларов. Заявки принимаются до 14 июля этого года.

Подрядчику будет необходимо отслеживать сделки и транзакции, связанные с российским оружием, в открытых источниках и составлять отчет для Госдепа.

Открытые источники будут на русском, арабском, китайском, фарси, урду, английском и других языках, отмечает «Коммерсантъ». Указывается, что полученная информация будет использована во время принятия решений о введении санкций в отношении лиц, продающих оружие государствам, в которые Совбез ООН запретил поставлять вооружение.

Minval.az