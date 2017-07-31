В результате вооруженного инцидента в Гаджигабульском районе погибли 5 человек.

Как передает АПА, во время вооруженного нападения на дом по улице Байрама Ибрагимова застрелены 4 члена одной семьи. Это Намик и Назим Гамбаровы, а также Гюльбагда Гамбарова и Алмара Гамбарова.

Совершивший преступление злоумышленник был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. В настоящее время на месте преступления работают представители правоохранительных органов.

Обстоятельства инцидента выясняются.