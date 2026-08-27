Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, предположительно, провели совещание в Белом доме, сообщили в соцсети X журналисты, входящие в пул американской администрации.

По данным журналистов, Рэтклифф, Хегсет и Кейн в среду днем покинули Белый дом после встречи в Западном крыле, где расположен Овальный кабинет.

При этом журналисты не уточнили, присутствовал ли на встрече президент США Дональд Трамп. Согласно расписанию Белого дома, на 11:00 по местному времени (19:00 по Баку) у американского лидера было запланировано закрытое для прессы совещание по вопросам разведки.

Рэтклифф посетил Москву 25 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит главы ЦРУ был связан с контактами между спецслужбами двух стран.