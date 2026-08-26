В Турции состоялась церемония принятия на вооружение нового беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kalkan, разработанного турецкой компанией Baykar, сообщают местные СМИ.

Он успешно прошел испытания, совершив полеты с посадкой на палубы кораблей TCG Anadolu и TCG Burgazada.

Bayraktar Kalkan – беспилотный летательный аппарат с системой вертикального взлета и посадки. Его операционная дальность достигает 500 км, а дальность связи превышает 70 км. Максимальная взлетная масса БПЛА составляет 78 кг, полезная нагрузка – 3 кг.

Благодаря системе вертикального взлета и посадки аппарат не требует традиционной взлетно-посадочной полосы и может использоваться с ограниченных площадок.

Продолжительность полета беспилотника достигает шести часов. Рабочая высота составляет 1,83 км, практический потолок – 3,05 км, размах крыла – 5 м.