Экс-президент Армении Роберт Кочарян после госпитализации был доставлен из больницы в Антикоррупционный комитет. Об этом сообщают армянские СМИ.

Накануне Кочарян был доставлен в медицинское учреждение после ухудшения состояния здоровья. По данным армянских СМИ, ему диагностировали повышенное артериальное давление, после чего он прошел дополнительное обследование.

После этого экс-президента доставили из больницы в Антикоррупционный комитет.

Напомним, в отношении Кочаряна возбуждено уголовное дело по трем статьям. Генеральный прокурор Армении инициировал публичное уголовное преследование второго президента республики по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег.

Ранее сообщалось об аресте старшего сына Кочаряна – Седрака Кочаряна. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.