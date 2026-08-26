Иранские власти не позволили индийскому танкеру пройти через Ормузский пролив по южному маршруту у побережья Омана, сообщает агентство Fars.

«Несколько минут назад индийский танкер HAANA планировал пройти по южному маршруту Ормузского пролива, известному как Оманский коридор, но получил предупреждение о необходимости остановиться», – передает агентство.

Вместе с тем, как отмечает иранская сторона, за последние сутки по этому маршруту не прошло ни одного судна.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив разминирован.