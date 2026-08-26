В Баку временно изменена схема движения автобуса №53 из-за ограничения движения транспорта на улице Джавидана Ибрагимли в поселке Бадамдар, сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В настоящее время автобусы №53 отправляются из жилого массива «20-й Участок» и следуют до конечной остановки на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде у Республиканской клинической больницы.

Для сохранения доступности общественного транспорта в поселке Бадамдар маршрут №3 продлен до улицы Джавидана Ибрагимли, где расположен спортивный центр «Атилла».

Таким образом, пассажиры смогут воспользоваться маршрутом №3 для обслуживания территории, которую временно не охватывает измененная схема движения автобуса №53.