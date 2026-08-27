Иран ведет консультации с рядом стран Центральной Азии по вопросам достижения соглашения с США, заявил журналистам посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.

«Как известно, пока соглашение с США по прекращению огня до конца не работает. Хотя оно и подписано, некоторые статьи документа не выполняются… Как вы знаете соглашение было принято при содействии Пакистана, Катара и Турции. Конечно же полное исполнение данного соглашения предусматривает полное исполнение взятых на себя обязательств США и ее стран-посредниц. По этим вопросам с нашей страной ведут переговоры Пакистан, и мы проводим консультационные встречи со странами Центральной Азии», – сказал он на брифинге в посольстве Ирана.

Рузбехани отметил, что ряд стран Центральной Азии готов оказать содействие в реализации договоренностей.

«Но, к сожалению, со стороны руководства США пока никаких действий предпринято не было. В связи с этим мы находимся в состоянии готовности для отражения очередных шагов военной агрессии со стороны США», – заключил дипломат.