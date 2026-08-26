Казахстан и Сингапур расширят сотрудничество в сфере мультимодальных перевозок, торговли и цифровизации, уделив особое внимание развитию Среднего коридора, говорится в сообщении по итогам встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова со старшим министром Сингапура Ли Сянь Луном.

По итогам встречи компании Middle Corridor Multimodal Ltd и Singapore Cooperation Enterprise подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает внедрение современных подходов к развитию транспортных и торговых экосистем, цифровизацию логистических процессов и повышение эффективности мультимодальных перевозок.

Отдельное внимание стороны намерены уделить раскрытию потенциала Среднего коридора, связывающего Китай и страны Центральной Азии с европейскими рынками через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Турцию.

В ходе переговоров Бектенов и Ли Сянь Лун также обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В числе перспективных направлений взаимодействия стороны также назвали цифровизацию, искусственный интеллект, агропромышленный комплекс и транспортно-логистическую сферу.

Кроме того, Казахстан и Сингапур подписали соглашение о сотрудничестве в области устойчивого управления городскими водными ресурсами и отходами, который предусматривает обмен опытом и повышение квалификации казахстанских специалистов.