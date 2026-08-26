Футбольный клуб «Сабах» выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поздравление по случаю первого в истории команды выхода в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

В клубе отметили, что внимание главы государства сделало радость от исторической победы еще более значимой для команды.

«Постоянное внимание и забота, которые Вы проявляете к азербайджанскому спорту, в том числе к развитию футбола, а также созданные возможности для развития спортивных клубов являются большим стимулом для достижения подобных исторических результатов и еще больше повышают нашу ответственность», — говорится в обращении.

В «Сабахе» подчеркнули, что команда намерена достойно представить Азербайджан в самом престижном клубном турнире Европы и продолжит бороться за новые успехи.

«Мы учимся у Вас бороться до конца и верить в победу. Как у создателя великих побед азербайджанского народа, мы черпаем у Вас нашу силу и наше ВДОХНОВЕНИЕ (İLHAM)», — заявили в клубе.

В завершение ФК «Сабах» вновь поблагодарил президента Азербайджана за оказанное внимание.

Ранее азербайджанский лидер поздравил «Сабах» с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, «Сабах» впервые в своей истории пробился в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, одержав в ответном матче раунда плей-офф победу над «Хапоэлем» из Беэр-Шевы со счетом 5:2 с учетом дополнительного времени.