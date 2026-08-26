В МИД России считают, что возможное вступление Армении в Европейский союз не отвечает долгосрочным интересам армянского народа.

«Сложно понять буквально вывернутую наизнанку логику руководства Армении, которое сначала планирует принять принципиальное внешнеполитическое решение – подать официальную заявку на вступление в ЕС – и только после этого спросить мнение своего народа о целесообразности такого шага», – цитирует сообщение МИД России «Лента.ру».

В ведомстве заявили, что членство в таком «агрессивном антироссийском альянсе» противоречило бы долгосрочным интересам народа Армении.

В МИД России также обратили внимание на то, что в риторике официального Еревана о вступлении в ЕС оказывается «за кадром» милитаризация Евросоюза и его подготовка к прямому военному противостоянию с Москвой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения в ближайшее время планирует начать процедуру подачи заявки на вступление в Евросоюз.