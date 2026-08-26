На рассвете 20 августа спасатели в Киеве продолжали поисковые работы на верхних этажах девятиэтажного жилого дома, разрушенных в результате ночной ракетно-дроновой атаки. В результате удара погибли по меньшей мере 16 человек, более 40 получили ранения.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал страну задуматься о возвращении к электоральной политике даже в условиях войны. Его девятиминутное видеообращение появилось накануне парламентского голосования, по итогам которого был утвержден его преемник, и спустя месяц после того, как президент Владимир Зеленский вывел Федорова из состава правительства.

«Мы не должны позволять Путину решать, когда украинцы смогут выбирать свою власть, — заявил Федоров. — Демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем».

Федоров говорил о коррупции, личной лояльности и частных интересах в оборонной промышленности, фармацевтике и игорном бизнесе. В ролике также появился Давид Арахамия, глава парламентской фракции Зеленского «Слуга народа». В видео фигурировал и Андрей Ермак, бывший руководитель Офиса президента.

После почти семи лет политической лояльности Зеленскому выступление Федорова в Киеве восприняли как начало его самостоятельной политической карьеры и открытый вызов президенту.

Отвечая на вопрос Foreign Policy о заявлении Федорова, Арахамия поставил под сомнение как саму возможность проведения выборов, так и мотивы бывшего министра.

«Провести демократические и свободные выборы во время войны невозможно, — заявил он. — Этот вопрос подробно изучался многочисленными экспертами и международными институтами, и препятствий просто слишком много. Это слабая попытка одного человека воспользоваться временным ростом рейтинга».

Позиция Федорова не пользуется широкой поддержкой. Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведенному с 20 июля по 3 августа, лишь 15% украинцев выступили за проведение выборов до завершения боевых действий. Еще 23% поддержали бы голосование после прекращения огня, подкрепленного гарантиями безопасности, тогда как 57% предпочли бы дождаться окончательного мирного соглашения.

Давление с требованием провести выборы до сих пор в основном исходило извне Украины. В феврале 2025 года Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», что во многом задало тон скандальному противостоянию двух лидеров в Белом доме в том же месяце.

Зеленский тогда ответил, что Украина могла бы провести выборы в течение 60–90 дней, если Соединенные Штаты и европейские союзники гарантируют стране безопасность. В последние месяцы Трамп публично не возвращался к этому требованию, однако Москва продолжает использовать отсутствие выборов для оспаривания легитимности Зеленского.

«Должно быть создано правительство национального единства, но Зеленский этого не делает, — заявил Алексей Гончаренко, оппозиционный депутат от “Европейской солидарности”. — Он совершает все больше ошибок, но заменить его невозможно. И я говорю это как представитель оппозиции. Однако выборы сейчас попросту невозможны. Дело не в том, хотим мы их или нет. С точки зрения безопасности они невозможны».

Федоров стал первым за последние годы серьезным политическим соперником Зеленского. Популярный реформатор и гражданский министр, он вступил в конфликт с тогдашним главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сырским.

Федоров выступал за замену части возрастных командиров более молодыми офицерами, проявившими себя после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Он обвинял Сырского в блокировании реформ, и конфликт между ними обострился настолько, что Зеленскому пришлось выбирать между министром и главнокомандующим.

Первоначально президент встал на сторону Сырского. Когда в июле в рамках правительственных перестановок министров потребовалось переназначить, Зеленский не стал вновь выдвигать кандидатуру Федорова.

«Зеленский убрал его не потому, что он был эффективен или неэффективен, — считает Гончаренко. — Зеленский всегда хочет оставаться в центре внимания и избавляется от людей, которые начинают занимать позиции, позволяющие им самим стать центром общественного внимания. С Федоровым произошло именно это».

Решение вызвало всплеск недовольства, которого мало кто в Офисе президента ожидал. Тысячи украинцев вышли на улицы Киева и других городов с самодельными плакатами из картона. Они требовали вернуть Федорова и отправить Сырского в отставку.

«Дело было не только в Федорове, — сказал Гончаренко. — Люди в целом устали: от коррупции, от одного нового скандала за другим. Они разозлились и вышли на улицы. Федоров был лишь спусковым крючком».

В конечном итоге Зеленский снял Сырского с должности и назначил генерала Михаила Драпатого, удовлетворив половину требований протестующих.

Этот шаг оказался весьма успешным политическим маневром. Зеленский дал обществу ощущение победы, но не вернул Федорову пост, который мог бы превратить его популярность в реальную политическую власть.

Президент предложил Федорову несколько подчиненных должностей, в том числе курирование военных инноваций, однако бывший министр настаивал на возвращении в Министерство обороны. Зеленский не уступил, протесты постепенно сошли на нет, а 19 августа парламент утвердил генерала Евгения Хмару новым министром обороны.

«Зеленский фактически проигнорировал эти протесты, а люди, участвовавшие в них, решили: раз он нас проигнорировал, значит, так тому и быть, — заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. — Это больше напоминает не отношение граждан республики к своим руководителям, а отношение подданных к монархам». «Мы пришли под окна Зеленского и кричали, что хотим такого решения. А он ответил: “Не мешайте мне, у меня есть другие дела”. И мы разошлись по домам. А что еще мы могли сделать? Ему виднее».

Назначение Федорова министром обороны совпало с расширением украинских атак на территории России и периодом, когда продвижение Москвы, казалось, начало замедляться. Многие украинцы связали эти два процесса и возложили на Федорова надежды на то, что ход войны наконец начинает меняться.

«Его назначение совпало с переносом войны на территорию России, — отметил Портников. — Это породило определенную надежду на перелом в войне. У людей возникла такая иллюзия, хотя никто в правительстве — и даже сам Федоров — на самом деле ничего подобного не говорил».

Согласно недавним опросам, уровень доверия к Федорову достигает 65%, а поддержка в первом туре президентских выборов — около 13%. Один из опросов даже показал, что во втором туре он мог бы победить Зеленского с результатом 64% против 36%.

Однако поскольку выборов в обозримом будущем не ожидается, главная задача Федорова сейчас — сохранить политическую динамику, возникшую после его увольнения.

При этом, возможно, он уже допустил ошибку.

Его призыв провести выборы оттолкнул часть активистов, которые ранее выступали за возвращение Федорова в правительство. Один из ведущих организаторов протестов, прежде называвший разговоры о возможной политической кампании Федорова абсурдными, объявил о завершении акций и предупредил, что выборы могут расколоть общество и навредить военным усилиям.

Один из советников Федорова также согласился с критиками, заявив, что выборы в условиях войны способны «разорвать страну изнутри».

Те качества, которые прежде делали Федорова привлекательным для общества — амбициозность, скорость и нетерпимость к ограничениям, — теперь вызвали сомнения в том, не поставил ли он собственное политическое будущее выше текущих интересов страны.

В президентском окружении Федорова воспринимают как амбициозного, чрезвычайно внимательного к собственному имиджу бывшего подчиненного, который начал воспринимать общественное внимание как своего рода национальный мандат.

Союзники Зеленского сомневаются, что популярность Федорова можно превратить в полноценную политическую партию или устойчивую общенациональную кампанию.

«Федоров вернулся к реальности и сказал: “Давайте проведем выборы”, — отметил Гончаренко. — Даже его сторонники восприняли это плохо, потому что стало понятно: он действует скорее в собственных политических интересах, чем в интересах страны».

Федоров не ответил на запрос с просьбой подробнее рассказать о предлагаемом им плане и прокомментировать критику.

До тех пор пока Федорова не вытеснили из системы, он сам ей открыто не бросал вызов.

Выборы в Украине были приостановлены в условиях военного положения еще в 2022 году. Все годы, пока Федоров работал внутри власти, правительство Зеленского сопровождали обвинения в коррупции, политическом покровительстве и чрезмерной концентрации власти. Однако до своей отставки Федоров публично не оспаривал отсутствие выборов и не выступал с критикой самой системы.

Пока графика проведения выборов нет, Украина в значительной степени полагается на другие механизмы общественного давления — гражданское общество, уличные протесты и институты, созданные в том числе под давлением западных партнеров.

В июле 2025 года Зеленский подписал закон, лишавший независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Тысячи украинцев вышли на протесты, а европейские чиновники предупредили, что такой шаг угрожает перспективам вступления Украины в Европейский союз. Через несколько дней Зеленский пошел на попятную.

Проблема коррупции остается крайне актуальной.

19 августа НАБУ и САП объявили об операции «Форрест Гамп» — расследовании в отношении депутатов и высокопоставленных сотрудников президентской администрации, которых подозревают в отмывании $3,4 млн для внесения залога по делу о коррупции в энергетическом секторе.

СМИ сообщили, что обыски прошли в том числе у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой и депутата Вадима Столара. В тот же день Зеленский уволил Мудру, хотя она отрицала какие-либо нарушения.

Позднее следователи сообщили о связанном с этим деле о рейдерском захвате компаний, получившем название «Операция Фемида».

Ранее в августе они также обвинили Ольгу Стефанишину, занимавшую пост посла Украины в США, в незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества. Она обвинения отвергла.

«Проблема украинской власти, включая Федорова, заключается в том, что все эти люди становятся политиками только после отставки. До этого они воспринимают себя как менеджеров, — считает Портников. — Отсюда и многие проблемы постсоветского общества, где люди не понимают, что управлять государством без политики невозможно». «У нас президент — не политик, премьер-министр — не политик, министры — не политики, депутаты — не политики. Людям это нравится, потому что для них политика — грязное слово. Но управление государством — это и есть политическая деятельность».

Федоров перешел черту, которую другие потенциальные преемники Зеленского до сих пор старались не переступать.

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий, а ныне посол Украины в Великобритании, спокойно принял свою отставку и уехал в Лондон, не пытаясь превратить собственную популярность в оппозиционное движение.

Кирилл Буданов, возглавлявший украинскую военную разведку, остался внутри системы Зеленского и стал руководителем его администрации, несмотря на то что опросы стабильно относили его к числу наиболее популярных и пользующихся доверием фигур в стране.