В Баку в ночь с 27 на 28 августа временно ограничат движение транспорта на трех путепроводах в связи с обследованием инженерных сооружений, сообщили в Госагентстве автомобильных дорог (ГААДА).

Как уточнили в ведомстве, специалисты проведут инспекцию путепроводов «Бакиханов» на улице Бакиханова, «Папанин» на улице Джейхуна Салимова и «Пиршаги» над железной дорогой.

Движение на этих объектах будет ограничено на время проведения работ – до утра.

Обследование путепровода «Карл Маркс», расположенного на пересечении проспектов Азадлыг и Зии Буниятова, пройдет 27 августа без ограничения движения.

В агентстве подчеркнули, что проведение обследования не свидетельствует об аварийном состоянии сооружений и носит профилактический характер. Специалисты оценят прочность их несущих конструкций.

Водителей просят учитывать временные ограничения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.