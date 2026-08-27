Союзники США считают, что в Ормузском проливе, вероятно, все еще остаются мины, несмотря на заявления Вашингтона об их полном устранении, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, американские союзники считают, что Вашингтону удалось лишь частично продвинуться в разминировании Ормузского пролива. По их оценке, некоторые мины могли сместиться с первоначальных позиций под воздействием подводных течений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован. Глава Белого дома также подчеркнул, что американские власти не допустят установки новых мин в проливе.