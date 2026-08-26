Британский актер Тим Карри, получивший известность благодаря ролям в фильмах и сериалах «Один дома 2», «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и «Оно», умер в возрасте 80 лет, сообщил его менеджер. Об этом передает Variety.

Карри умер в Лос-Анджелесе после перенесенного инсульта. В последние годы актер передвигался в инвалидном кресле.

Тим Карри родился в 1946 году в английском графстве Чешир. Он начал профессиональную карьеру на лондонской театральной сцене, а впоследствии работал в кино и на телевидении.

За годы карьеры Карри неоднократно становился номинантом и лауреатом премий «Эмми», «Грэмми» и «Тони».

Наибольшую известность ему принесли роли доктора Фрэнка-н-Фертера в «Шоу ужасов Рокки Хоррора», клоуна Пеннивайза в мини-сериале «Оно» 1990 года, дворецкого Уодсворта в фильме «Улика» и портье в комедии «Один дома 2».

В 2012 году Карри перенес инсульт, однако после этого продолжил сниматься в кино и работать на телевидении.